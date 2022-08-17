累計感染者20万人超　県内新たに3495人感染（鹿児島市1104、鹿屋341、霧島265、奄美218、姶良200、薩摩川内164、出水100、日置90、いちき串木野73、指宿72、志布志69、垂水55、曽於54、和泊48、肝付42、大崎36、屋久島35、知名34、湧水33、龍郷33、西之表32、南九州31、南さつま27、徳之島26、天城24、伊佐22、喜界21、伊仙21、阿久根20、さつま17、錦江17、枕崎16、南大隅16、東串良14、瀬戸内14、中種子11、南種子11など）5人死亡　新型コロナ16日

新型コロナウイルスの鹿児島県内感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１６日、３４９５人の新型コロナウイルス感染者と５人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を３７３人下回った。累計感染者は２０万人を超え、２０万１７２人になった。死亡した５人は、鹿児島市発表の２人が医療機関に入院中の６０代男性、入所していた施設で待機中の８０代男性。県発表３人のうち１人は医療機関に入院中の８０代男性で死因は新型コロナ。２人の年代、性別、死因は遺族の意向で非公表。累計感染者は今年１月に１万人を超え、７月に１０万人を突破。その後１カ月余りで２０万人に到達した。７月中旬以降、１日当たりの感染者は１０００人〜３０００人台で推移し、８月だけで５万２９８８人に上る。爆発的な感染拡大に歯止めがかからない状況だ。県は１６日、６段階ある病床確保のフェーズで最も病床が多く、現在該当する「緊急Ⅱ」を１床増やし、７５１床とした。同日の新規感染者の居住地は、鹿児島市１１０４人、鹿屋市３４１人、霧島市２６５人、奄美市２１８人、姶良市２００人、薩摩川内市１６４人、出水市１００人、日置市９０人、いちき串木野市７３人、指宿市７２人、志布志市６９人、垂水市５５人、曽於市５４人、和泊町４８人、肝付町４２人、大崎町３６人、屋久島町３５人、知名町３４人、湧水町、龍郷町３３人、西之表市３２人、南九州市３１人、南さつま市２７人、徳之島町２６人、天城町２４人、伊佐市２２人、喜界町、伊仙町２１人、阿久根市２０人、さつま町、錦江町１７人、枕崎市、南大隅町１６人、東串良町、瀬戸内町１４人、中種子町、南種子町１１人、宇検村１０人、長島町、与論町７人、大和村５人、県外６０人。年代別では３０代の５１５人が最も多く、４０代５１１人、１０歳未満５０６人と続く。重症化リスクが高い６０代以上は全体の２割超を占める。１４日時点の病床使用率は６４．５％（うち重症者用２８．２％）。療養者数は２万９４９２人で、内訳は自宅待機２万７２２３人、宿泊施設入所１３５４人、入院９１５人（重症１１人、酸素投与が必要な中等症１２２人）となっている。