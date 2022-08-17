鹿児島市で新たに2227人、鹿屋352人、薩摩川内168人など計4624人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルスの感染者４６２４人を新たに確認したと発表した。１０日の３９８８人を上回り最多を更新した。居住地別は鹿児島市が２２２７人、鹿屋市３５２人、薩摩川内市１６８人、霧島市１５０人。奄美市１３２人、志布志市１２１人、出水市１１３人、姶良市１１１人、指宿市９２人、日置市８９人、南九州市８０人、南さつま市７６人、曽於市６８人、屋久島町６２人、いちき串木野市６１人、阿久根市５７人。さつま、大崎両町４５人。枕崎市４４人、長島町４３人。西之表市と和泊町３４人、肝付町３３人、知名町３２人、徳之島町３１人、伊佐市３０人。垂水市２７人、伊仙町２６人、喜界町２３人。龍郷、天城両町２２人、東串良町２１人。錦江、瀬戸内両町１６人。湧水町１５人、南大隅町１３人、与論町１１人、中種子町８人、南種子町５人、十島村４人、宇検村３人、大和村１人。県外は６１人。感染者累計は２０万４７９６人になった。県はまた、８人が死亡したと公表した。死者は累計３１８人になった。