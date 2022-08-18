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新型コロナ　鹿児島県内で新たに4948人感染、13人死亡　いずれも過去最多

 2022/08/18 16:07
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者４９４８人を新たに確認したと発表した。１７日（４６２４人）を上回り、２日連続で過去最多を更新した。

　県はまた１３人が死亡したと公表した。１日の発表数では過去最多。死者は累計３３１人となった。

　県が発表した感染者は２７０５人、市発表分は２２４３人。
一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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