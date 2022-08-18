１．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

２．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに4948人感染、13人死亡 いずれも過去最多

３．

新種か カニと共生する「たこさんウインナー」、大隅の河川で発見

４．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに4624人感染 最多を更新 8人死亡

５．

重症病床使用率が過去最高の33.3％に 県内最多4624人感染確認（鹿児島市2227、鹿屋352、薩摩川内168、霧島150、奄美132、志布志121、出水113、姶良111、指宿92、日置89、南九州80、南さつま76、曽於68、屋久島62、いちき串木野61、阿久根57、さつま45、大崎45、枕崎44、長島43、西之表34、和泊34、肝付33、知名32、徳之島31、伊佐30、垂水27、伊仙26、喜界23、龍郷22、天城22、東串良21、錦江16、瀬戸内16、湧水15など）8人死亡 新型コロナ17日

６．

鹿児島市で新たに2227人、鹿屋352人、薩摩川内168人など計4624人感染 新型コロナ・市町村別詳細

７．

トラクターから火 水道の水では間に合わない…浴槽から10人超でバケツリレー とっさの判断が延焼防ぐ

８．

鹿児島市で新たに1104人、鹿屋341人、霧島265人など計3495人感染 新型コロナ・市町村別詳細

９．

火山の「噴火」と「爆発」どう違う？ 使い分けるのは鹿児島の桜島、諏訪之瀬島、霧島山、口永良部島のみ 気象台は「地元で定着」

10．

救命方法を受講した中学1年生、翌日に人命救助 自転車で倒れ意識ない男性発見、心臓マッサージ「緊張したが講習生かせた」