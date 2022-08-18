鹿児島市で新たに2236人、鹿屋322人、霧島268人など計4948人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者４９４８人を新たに確認したと発表した。１７日（４６２４人）を上回り、２日連続で過去最多を更新した。居住地別では鹿児島市２２３６人、鹿屋市３２２人、霧島市２６８人、姶良市２６４人、薩摩川内市１９０人、奄美市１５３人、日置市１３９人、南九州市１１４人、出水市、指宿市１０３人、いちき串木野市８９人、伊佐市７６人、志布志市７４人、南さつま市６９人、曽於市６７人、肝付町６２人、西之表市、湧水町、和泊町４０人、大崎町３８人、知名町３７人、屋久島町３５人、阿久根市３４人、さつま町３１人、垂水市３０人、伊仙町２５人、瀬戸内町、喜界町、徳之島町２４人、長島町、天城町２２人、東串良町１８人、龍郷町１３人、与論町１１人、大和村、宇検村９人、南種子町８人、枕崎市、錦江町、中種子町７人、南大隅町３人、十島村１人。県外は６０人だった。県内の累計感染者は２０万９７４４人になった。県はまた１３人が死亡したと公表した。１日の発表数では過去最多。死者は累計３３１人となった。