都城の801人含む最多4114人新たに感染　初の4000人超え、90代3人死亡　新型コロナ・宮崎18日発表

宮崎県と宮崎市は１８日、新型コロナウイルスの新規感染者が初めて４０００人を超えて過去最多の４１１４人を確認したと発表した。これまでの最多は１０日発表の３２９８人。直近１週間の人口１０万人当たりの新規感染者は、沖縄と同じく１７００人台の１７０８．７人で、同県に次いで全国２番目に多い。県はコロナ治療中で基礎疾患のある９０代３人が亡くなったことも明らかにした。ワクチンは２人が３回接種、１人は未接種。死者の累計は２２５人。新規感染者の県発表は都城市８０１人、三股町１２７人、小林市１７３人、えびの市４９人、鹿児島県２２人（都城保健所１６、小林保健所３、日南保健所３）など２５３９人。宮崎市は１５７５人確認した。県内累計は１３万７５１７人。また県は都城・北諸県圏域の受け入れ病床を１床増やし５７床とするなど県内で１３床新たに確保し計３３４床としたことを明らかにした。