霧島連山・新燃岳　噴火警戒レベル1に引き下げ　登山規制解除へ

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新日本科学の本社機能、鹿児島市へUターン 永田会長兼社長「オンライン普及、どこでも仕事できる」 業績アップけん引は「実験動物の自給体制構築」

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに4948人感染、13人死亡 いずれも過去最多

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鹿児島市で新たに2236人、鹿屋322人、霧島268人など計4948人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新種か カニと共生する「たこさんウインナー」、大隅の河川で発見

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夏のサマーナイト大花火 20日に3年ぶり開催 無料観覧エリアも入場制限、会場周辺では交通規制 鹿児島市

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重症化リスク高い60歳以上の感染、初の1000人超え 県内最多4948人（鹿児島市2236、鹿屋322、霧島268、姶良264、薩摩川内190、奄美153、日置139、南九州114、出水103、指宿103、いちき串木野89、伊佐76、志布志74、南さつま69、曽於67、肝付62、西之表40、湧水40、和泊40、大崎38、知名37、屋久島35、阿久根34、さつま31、垂水30、伊仙25、瀬戸内24、喜界24、徳之島24、長島22、天城22、東串良18、龍郷13、与論11、大和9、宇検9など）新型コロナ18日

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コロナ重症化、若い世代でも 爆発的感染拡大続く鹿児島県内 医師「ほとんどはワクチン未接種」

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森英恵さん功績に感謝「大島紬に光」「世界的デザイナーの制服誇り」 親交あった鹿児島県関係者ら別れ惜しむ

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火山の「噴火」と「爆発」どう違う？ 使い分けるのは鹿児島の桜島、諏訪之瀬島、霧島山、口永良部島のみ 気象台は「地元で定着」