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霧島連山・新燃岳　噴火警戒レベル1に引き下げ　登山規制解除へ

 2022/08/19 12:48
霧島連山・新燃岳
霧島連山・新燃岳
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　鹿児島地方気象台は１９日、鹿児島、宮崎両県にまたがる霧島連山・新燃岳の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）へ引き下げた。火山性地震が減少傾向にあり、火口周辺に影響を及ぼす噴火の可能性が低くなったと判断した。県などは登山規制を一部解除する。
噴火警戒レベル表
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