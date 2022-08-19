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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに4583人感染、3日連続4000人超え 死亡は11人
2022/08/19 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者４５８３人を新たに確認したと発表した。３日連続で４０００人を超えた。
県はまた１１人が死亡したと公表した。死者は累計３４２人となった。
県が発表した感染者は２６４７人、市発表分は１９３６人。
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