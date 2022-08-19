鹿児島市で新たに1995人、鹿屋252人、霧島240人など計4583人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者４５８３人を新たに確認したと発表した。３日連続で４０００人を超えた。居住地別では鹿児島市１９９５人、鹿屋市２５２人、霧島市２４０人、薩摩川内市２１８人、姶良市１８９人、奄美市１６４人、出水市１２５人、南さつま市１１０人、志布志市１０３人、南九州市９９人、指宿市９１人、日置市８７人、曽於市７５人、いちき串木野市６３人、枕崎市６１人、伊佐市５６人、阿久根市５１人、肝付町５０人、大崎町４７人、垂水市、さつま町４０人、長島町３５人、屋久島町、徳之島町、伊仙町３１人、西之表市３０人、和泊町２９人、湧水町２３人、天城町２１人、知名町２０人、龍郷町１８人、中種子町１６人、南大隅町１５人、東串良町、錦江町１２人、南種子町、瀬戸内町１１人、与論町９人、大和村５人、宇検村３人、喜界町１人。県外は６３人だった。県内の累計感染者は２１万４３２７人になった。県はまた１１人が死亡したと公表した。死者は累計３４２人となった。