鹿児島市で新たに1948人、霧島423人、姶良325人など計4747人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４７４７人確認したと発表した。４日連続で４０００人を超えた。新規感染者の居住地別は鹿児島市１９４８人、霧島市４２３人、姶良市３２５人、薩摩川内市２６１人、鹿屋市１９９人、出水市１２８人、指宿市１１７人、日置市１１６人、いちき串木野市１１０人、南九州市１０８人、奄美市９２人、志布志市８４人、曽於市６７人、阿久根市６５人、伊佐市５９人、南さつま市５８人、徳之島町４６人、大崎町４１人、西之表市４０人、さつま町３９人、屋久島町３７人、枕崎市、湧水町３０人、伊仙町２９人、和泊町２８人、肝付町、瀬戸内町２４人、垂水市２１人、長島町２０人、龍郷町１７人、天城町１６人、知名町１５人、南種子町１３人、東串良町１２人、大和村９人、中種子町、与論町８人、錦江町、南大隅町７人、宇検村、喜界町４人、十島村１人、県外５７人。県内の累計感染者は２１万９０７４人になった。また県は４人が死亡したと発表した。死者は累計３４６人となった。