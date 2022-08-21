病床使用率61.8％に　中等症104人、重症12人　新たな感染は4747人（鹿児島市1948、霧島423、姶良325、薩摩川内261、鹿屋199、出水128、指宿117、日置116、いちき串木野110、南九州108、奄美92、志布志84、曽於67、阿久根65、伊佐59、南さつま58、徳之島46、大崎41、西之表40、さつま39、屋久島37、枕崎30、湧水30、伊仙29、和泊28、肝付24、瀬戸内24、垂水21、長島20、龍郷17、天城16、知名15、南種子13、東串良12など）新型コロナ20日発表

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４７４７人確認したと発表した。４０００人を超えるのは４日連続。死者４人も公表。死者の累計は３４６人になった。死者のうち、３人は鹿児島市在住。コロナ感染後、２人は医療機関に入院し、１人は施設で待機中だった。そのほかの１人を含め、いずれも年代、性別、死因については非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市１９４８人、霧島市４２３人、姶良市３２５人、薩摩川内市２６１人、鹿屋市１９９人、出水市１２８人、指宿市１１７人、日置市１１６人、いちき串木野市１１０人、南九州市１０８人、奄美市９２人、志布志市８４人、曽於市６７人、阿久根市６５人、伊佐市５９人、南さつま市５８人、徳之島町４６人、大崎町４１人、西之表市４０人、さつま町３９人、屋久島町３７人、枕崎市、湧水町３０人、伊仙町２９人、和泊町２８人、肝付町、瀬戸内町２４人、垂水市２１人、長島町２０人、龍郷町１７人、天城町１６人、知名町１５人、南種子町１３人、東串良町１２人、大和村９人、中種子町、与論町８人、錦江町、南大隅町７人、宇検村、喜界町４人、十島村１人、県外５７人。年代別は３０代が６５７人で最も多く、１０歳未満６４７人、４０代６４１人と続く。療養期間終了後に再び感染する再陽性者２人（計４７例）も確認した。県内の累計感染者は２１万９０７４人になった。１８日時点の療養者数は前日比１０７２人増の３万３１１４人。内訳は自宅待機３万９４２人、宿泊施設入所１３５２人、入院８２０人。入院のうち重症者は前日より１人増え１２人。酸素投与が必要な中等症１０４人。病床使用率は前日比０．９ポイント増の６１．８％（重症３０．０％）。