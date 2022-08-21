鹿児島市で新たに1691人感染、霧島378人、鹿屋320人など計4502人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルス感染者を新たに４５０２人確認したと発表した。４０００人を超えるのは５日連続。県内の累計は２２万３５７６人となった。居住地別では、鹿児島市１６９１人、霧島市３７８人、鹿屋市３２０人、姶良市２９９人、薩摩川内市１９９人、南九州市１６６人、南さつま市１２３人、日置市１０５人、指宿市８６人、出水市８３人、奄美市８１人、志布志市７３人、いちき串木野市６７人、曽於市６２人、肝付町５７人、伊佐市５４人、垂水市５２人、大崎町５１人、枕崎市４７人、さつま町４２人、阿久根市４０人、西之表市３６人、和泊町３５人、徳之島町３２人、屋久島町３１人、長島町２５人、知名町２３人、錦江町２０人、伊仙町１９人、南大隅町１８人、天城町１７人、湧水町１５人、瀬戸内町１４人、龍郷町・与論町１２人、東串良町１０人、南種子町・大和村・喜界町９人、中種子町７人、十島村４人、三島村３人、宇検村１人。県外は６５人だった。また、県は１１人が死亡したと公表した。県内累計は３５７人となった。