病床使用率60.5％　新たな感染は4502人、5日連続4000人超（鹿児島市1691、霧島378、鹿屋320、姶良299、薩摩川内199、南九州166、南さつま123、日置105、指宿86、出水83、奄美81、志布志73、いちき串木野67、曽於62、肝付57、伊佐54、垂水52、大崎51、枕崎47、さつま42、阿久根40、西之表36、和泊35、徳之島32、屋久島31、長島25、知名23、錦江20、伊仙19、南大隅18、天城17、湧水15、瀬戸内14、龍郷12、与論12など）新型コロナ21日発表

鹿児島県と鹿児島市は２１日、新型コロナウイルス感染者４５０２人を新たに確認したと発表した。４０００人を上回るのは５日連続。死者１１人も新たに公表した。死者累計は３５７人になった。死者のうち、鹿児島市が確認した同市の４人と、県が確認した７人のうち６人は年代、性別、死因は非公表。残る１人は遺族の意向を確認中。新規感染者の居住地は、鹿児島市１６９１人、霧島市３７８人、鹿屋市３２０人、姶良市２９９人、薩摩川内市１９９人、南九州市１６６人、南さつま市１２３人、日置市１０５人、指宿市８６人、出水市８３人、奄美市８１人、志布志市７３人、いちき串木野市６７人、曽於市６２人、肝付町５７人、伊佐市５４人、垂水市５２人、大崎町５１人、枕崎市４７人、さつま町４２人、阿久根市４０人、西之表市３６人、和泊町３５人、徳之島町３２人、屋久島町３１人、長島町２５人、知名町２３人、錦江町２０人、伊仙町１９人、南大隅町１８人、天城町１７人、湧水町１５人、瀬戸内町１４人、龍郷町・与論町１２人、東串良町１０人、南種子町・大和村・喜界町９人、中種子町７人、十島村４人、三島村３人、宇検村１人。県外は６５人だった。年代別では３０代の６８０人が最多で、１０歳未満６３３人、４０代６２８人と続く。県内の累計感染者は２２万３５７６人となった。１９日時点の療養者数は前日比７４８人増の３万３８６２人。内訳は自宅待機が３万１７７５人（８３３人増）、宿泊施設入所が１３５７人（５人増）、入院７３０人（９０人減）。入院のうち重症は１０人、酸素投与の必要な中等症１０７人。病床使用率は前日比１．３ポイント減の６０．５％（重症用２５．０％）。