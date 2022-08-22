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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに3318人感染、最多15人死亡
2022/08/22 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者３３１８人を新たに確認したと発表した。
県はまた過去最多の１５人が死亡したと公表した。死者は累計３７２人となった。
県が発表した感染者は２２６５人、市発表分は１０５３人。
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