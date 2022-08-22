鹿児島市で新たに1090人、鹿屋386人、霧島273人など計3318人感染　新型コロナ・鹿児島市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者３３１８人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市１０９０人、鹿屋市３８６人、霧島市２７３人、姶良市２０７人、薩摩川内市１５８人、出水市１１９人、日置市１０５人、奄美市７９人、いちき串木野市７１人、南九州市、肝付町６４人、南さつま市５９人、指宿市５６人、志布志市４４人、阿久根市、垂水市、曽於市３９人、枕崎市３２人、西之表市２６人、長島町２３人、東串良町２２人、伊佐市、南大隅町２１人、徳之島町２０人、さつま町、錦江町１８人、中種子町１７人、湧水町、大崎町１６人、南種子町１５人、瀬戸内町、喜界町１３人、屋久島町、和泊町１２人、天城町１１人、伊仙町、知名町１０人、龍郷町７人、大和村、与論町６人、十島村４人、三島村、宇検村１人、県外５５人。県累計は２２万６８９４人。県はまた過去最多の１５人が死亡したと公表した。死者は累計３７２人となった。