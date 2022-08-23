猛暑の夏にも秋の気配　クリのいが青々　23日は「処暑」

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

新型コロナ 鹿児島県内で新たに3318人感染、最多15人死亡

コロナ重症化、若い世代でも 爆発的感染拡大続く鹿児島県内 医師「ほとんどはワクチン未接種」

鹿児島市で新たに1090人、鹿屋386人、霧島273人など計3318人感染 新型コロナ・鹿児島市町村別詳細

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最多15人死亡、8月累計134人に 病床使用率は61.9％ 県内新たに3318人感染（鹿児島市1090、鹿屋386、霧島273、姶良207、薩摩川内158、出水119、日置105、奄美79、いちき串木野71、南九州64、肝付64、南さつま59、指宿56、志布志44、阿久根39、垂水39、曽於39、枕崎32、西之表26、長島23、東串良22、伊佐21、南大隅21、徳之島20、さつま18、錦江18、中種子17、湧水16、大崎16、南種子15、瀬戸内13、喜界13、屋久島12、和泊12など）新型コロナ22日発表