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猛暑の夏にも秋の気配 クリのいが青々 23日は「処暑」
2022/08/23 08:58
青々と実るクリのいが＝２２日午後、霧島市横川町中ノ
拡大
２３日は二十四節気の「処暑」。暑さが和らぐ頃とされる。鹿児島県霧島市では２２日、青々と育ったクリのいがが枝に実り、辺りに秋の気配を漂わせていた。
約７０アールの林で栽培する同市横川町中ノの農業徳永拓雄さん（８５）は、９月上旬に出荷を始める予定。「日も短くなり、涼しさを感じるようになった。収穫に向けて、もう一踏ん張りしたい」と笑顔で話した。
２２日の県内は肝付町前田で３５．３度と猛暑日（３５度以上）を記録したところもあった。鹿児島地方気象台によると、２３日の県本土と種子島・屋久島地方は高気圧に覆われおおむね晴れ、最高気温は３４度の見込み。
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