鹿児島市で新たに1883人、薩摩川内253人、鹿屋217人など計4199人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者４１９９人を新たに確認したと発表した。居住地別は、鹿児島市が１８８３人、薩摩川内市２５３人、鹿屋市が２１７人、霧島市１６８人、奄美市１６０人、日置市１２７人、姶良市１１１人、南九州市９８人、南さつま市９６人、志布志市、伊佐市８３人、いちき串木野市７１人、屋久島町６８人、指宿市５７人、さつま町５５人、出水市が４９人、西之表市４４人、曽於市４２人、天城町４０人、肝付町３８人、徳之島町３７人、枕崎市、阿久根市、大崎町が３３人、知名町３１人、伊仙町２８人、龍郷町２７人、和泊町２３人、垂水市、南種子町１９人、中種子町１８人、瀬戸内町１６人、東串良町１４人、南大隅町１１人、長島町、与論町１０人、湧水町９人、錦江町８人、宇検村、喜界町６人、三島村３人、大和村２人。県外は６０人。感染者累計は２３万１０９３人になった。県はまた、３人が死亡したと公表した。死者は累計３７５人になった。