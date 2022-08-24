直近1週間の感染者3万人超、60歳以上が21%　県内で新たに4199人感染（鹿児島市1883、薩摩川内253、鹿屋217、霧島168、奄美160、日置127、姶良111、南九州98、南さつま96、志布志83、伊佐83、いちき串木野71、屋久島68、指宿57、さつま55、出水49、西之表44、曽於42、天城40、肝付38、徳之島37、枕崎33、阿久根33、大崎33、知名31、伊仙28、龍郷27、和泊23、垂水19、南種子19、中種子18、瀬戸内16、東串良14、南大隅11など）3人死亡　新型コロナ23日発表

鹿児島県と鹿児島市は２３日、新たに４１９９人の新型コロナウイルス感染者と３人の死亡を確認したと発表した。直近１週間の感染者は３万人を超え、うち６０歳以上の高齢層は２１％の６５００人以上。８月に入り発表された死者は１３７人となり、第６波でピークだった２、３月（計９９人）を大きく上回る。死者３人のうち１人は、８０代女性で死因はコロナ以外だった。残る２人は鹿児島市在住で、年代や性別は非公表。１人は感染後に入所中の福祉施設で待機、もう１人は感染後に入院していた。新規感染者の年代は１０歳未満が６３６人で最も多く、４０代６２７人、３０代５５５人と続いた。１０代以下は全体の２７％に当たる１１４８人に上り、依然流行の中心となっている。居住地別は、鹿児島市が１８８３人、薩摩川内市２５３人、鹿屋市が２１７人、霧島市１６８人、奄美市１６０人、日置市１２７人、姶良市１１１人、南九州市９８人、南さつま市９６人、志布志市、伊佐市８３人、いちき串木野市７１人、屋久島町６８人、指宿市５７人、さつま町５５人、出水市が４９人、西之表市４４人、曽於市４２人、天城町４０人、肝付町３８人、徳之島町３７人、枕崎市、阿久根市、大崎町が３３人、知名町３１人、伊仙町２８人、龍郷町２７人、和泊町２３人、垂水市、南種子町１９人、中種子町１８人、瀬戸内町１６人、東串良町１４人、南大隅町１１人、長島町、与論町１０人、湧水町９人、錦江町８人、宇検村、喜界町６人、三島村３人、大和村２人。県外は６０人。累計感染者は２３万１０９３人になった。２１日時点の療養者は、前日比１６２８人増の３万６２４３人。内訳は自宅待機３万４１２１人、宿泊施設入所１３６０人、入院７６２人。入院のうち酸素投与が必要な中等症は１１９人、重症１３人。病床使用率は１．２ポイント増の６３．１％（重症３２．５％）。