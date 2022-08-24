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新型コロナ　鹿児島県内で4843人感染、過去2番目の多さ　死亡は6人

 2022/08/24 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者４８４３人を新たに確認したと発表した。１８日（４９４８人）に次いで過去２番目に多い。

　県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計３８１人となった。

　県が発表した感染者は２８７５人、市発表分は１９６８人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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