新型コロナ　鹿児島県内で4843人感染、過去2番目の多さ　死亡は6人

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者４８４３人を新たに確認したと発表した。１８日（４９４８人）に次いで過去２番目に多い。県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計３８１人となった。県が発表した感染者は２８７５人、市発表分は１９６８人。