「水辺の貴婦人」優雅　セイタカシギ4羽、鹿屋の水田に飛来

鹿児島県鹿屋市川東町の水田にセイタカシギ４羽が飛来した。スマートな体とすらりと伸びたピンク色の脚が印象的な渡り鳥。２３日は機敏な動きで餌をついばんだり、片脚で立って休む様子が見られた。めったに見られない珍鳥とされた時期もあったが、近年は鹿児島県内で春や秋に観察例が増えている。肝属川周辺では例年この時期に姿を見せ、「水辺の貴婦人」と呼ばれる優雅な姿を楽しみにしている野鳥ファンは多い。飛来は同市吾平町上名、衣料品店経営杉園卓也さん（４９）が同日昼ごろ気づき、日本野鳥の会会員の小手川清隆さん（６９）＝同市寿８丁目＝が確認した。