鹿児島市で新たに1977人、薩摩川内349人、南九州262人など計4843人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者４８４３人を新たに確認したと発表した。１８日（４９４８人）に次いで過去２番目に多い。居住地別では、鹿児島市１９７７人、薩摩川内市３４９人、南九州市２６２人、鹿屋市２５２人、出水市２０２人、霧島市１５７人、姶良市１５５人、南さつま市１３９人、奄美市１３０人、志布志市１１８人、曽於市１１０人、指宿市９７人、枕崎市８４人、日置市７４人、いちき串木野市７１人、さつま町６５人、屋久島町５３人、肝付町４８人、阿久根市、西之表市４０人、垂水市３７人、徳之島町３４人、伊佐市、瀬戸内町３２人、大崎町３０人、長島町２８人、伊仙町２７人、知名町２１人、和泊町１７人、龍郷町１６人、南種子町１５人、湧水町１４人、中種子町１３人、南大隅町、大和村、天城町、与論町１２人、喜界町１１人、錦江町８人、東串良町７人、宇検村２人、県外２８人。県累計は２３万５９３６人。県はまた６人が死亡したと公表した。死者は累計３８１人となった。