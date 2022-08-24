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人気ゲーム最新作「スプラトゥーン3」市電25日から走行　9月アミュに任天堂ショップ　鹿児島市

 2022/08/24 21:30
人気ゲーム最新作「スプラトゥーン３」のラッピング市電＝２４日、鹿児島市上荒田町
人気ゲーム最新作「スプラトゥーン３」のラッピング市電＝２４日、鹿児島市上荒田町
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　「ニンテンドースイッチ」用の人気ゲーム最新作「スプラトゥーン３」のキャラクターを描いたラッピング市電が２５日から、鹿児島市内を走行する。１０月１０日まで。

　アミュプラザ鹿児島（鹿児島市）に、９月３０日から期間限定で出店する任天堂のショップをＰＲするのが目的。店ではスーパーマリオやどうぶつの森などのグッズを扱う。
「スプラトゥーン３」のラッピング市電の全体写真
人気ゲーム最新作「スプラトゥーン３」のラッピング市電
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