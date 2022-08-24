人気ゲーム最新作「スプラトゥーン3」市電25日から走行　9月アミュに任天堂ショップ　鹿児島市

１．

新型コロナ 鹿児島県内で4843人感染、過去2番目の多さ 死亡は6人

２．

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

３．

〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

４．

新型コロナ 子ども守るため「ワクチン早期接種を強く勧める」 5～11歳は2回目、12～19歳は3回目を 鹿児島県医師会が緊急声明

５．

鹿児島市で新たに1883人、薩摩川内253人、鹿屋217人など計4199人感染 新型コロナ・市町村別詳細

６．

コロナ重症化、若い世代でも 爆発的感染拡大続く鹿児島県内 医師「ほとんどはワクチン未接種」

７．

直近1週間の感染者3万人超、60歳以上が21% 県内で新たに4199人感染（鹿児島市1883、薩摩川内253、鹿屋217、霧島168、奄美160、日置127、姶良111、南九州98、南さつま96、志布志83、伊佐83、いちき串木野71、屋久島68、指宿57、さつま55、出水49、西之表44、曽於42、天城40、肝付38、徳之島37、枕崎33、阿久根33、大崎33、知名31、伊仙28、龍郷27、和泊23、垂水19、南種子19、中種子18、瀬戸内16、東串良14、南大隅11など）3人死亡 新型コロナ23日発表

８．

鹿児島県BA・5対策宣言3週間 爆発的感染拡大が継続、効果見えず 塩田知事「夏休み、お盆が影響」 期限は31日まで「延長は状況を見極め判断」

９．

新型コロナ 鹿児島県内で新たに4199人感染確認 3人が死亡

10．

旧統一教会関連団体 鹿児島県関係国会議員2氏が顧問 名簿に記載、前職1人も 理事には県議2氏