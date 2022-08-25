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新型コロナ　鹿児島県内で新たに4014人感染、3日連続4000人超え　死亡は11人

 2022/08/25 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者４０１４人を新たに確認したと発表した。３日連続で４０００人を超えた。

　県はまた１１人が死亡したと公表した。死者は累計３９２人となった。

　県が発表した感染者は２４４４人、市発表分は１５７０人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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