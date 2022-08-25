鹿児島市で新たに1583人、鹿屋301人、霧島234人など計4014人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者４０１４人を新たに確認したと発表した。３日連続で４０００人を超えた。居住地別では鹿児島市１５８３人、鹿屋市３０１人、霧島市２３４人、薩摩川内市２２７人、姶良市２０９人、奄美市１３２人、日置市１２９人、南九州市９７人、南さつま市９０人、出水市８１人、伊佐市７９人、いちき串木野市７６人、曽於市６９人、指宿市６８人、志布志市５８人、枕崎市５２人、肝付町、徳之島町３９人、西之表市３２人、瀬戸内町３０人、屋久島町２９人、龍郷町２７人、大崎町２６人、さつま町２５人、天城町２３人、阿久根市２２人、東串良町１９人、中種子町１８人、垂水市、南種子町、大和村１７人、知名町１６人、喜界町１４人、錦江町、和泊町１３人、湧水町、伊仙町１２人、南大隅町１１人、長島町１０人、与論町７人、宇検村４人、三島村１人、県外３６人。県内の累計感染者は２３万９９５０人になった。県はまた１１人が死亡したと公表した。死者は累計３９２人となった。