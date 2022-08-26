9日ぶり前週下回る 新たに4014人感染（鹿児島市1583、鹿屋301、霧島234、薩摩川内227、姶良209、奄美132、日置129、南九州97、南さつま90、出水81、伊佐79、いちき串木野76、曽於69、指宿68、志布志58、枕崎52、肝付39、徳之島39、西之表32、瀬戸内30、屋久島29、龍郷27、大崎26、さつま25、天城23、阿久根22、東串良19、中種子18、垂水17、南種子17、大和17、知名16、喜界14、錦江13、和泊13、湧水12、伊仙12、南大隅11など）新型コロナ25日
2022/08/26 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２５日、新たに４０１４人の新型コロナウイルスの感染者と１１人の死亡を確認したと発表した。感染者は３日連続４０００人を超えたが、９日ぶりに前週の同じ曜日を下回った。
市町村別感染者数
県と鹿児島市によると、亡くなった１１人のうち１人は８０代女性で、県内施設から救急搬送後に死亡した。死因は新型コロナ。５人は同市在住で、うち３人は医療機関に入院中。１人は入所中の福祉施設で、１人は自宅で待機していた。１０人の年代、性別、死因は非公表。
新規感染者の居住地は鹿児島市１５８３人、鹿屋市３０１人、霧島市２３４人、薩摩川内市２２７人、姶良市２０９人、奄美市１３２人、日置市１２９人、南九州市９７人、南さつま市９０人、出水市８１人、伊佐市７９人、いちき串木野市７６人、曽於市６９人、指宿市６８人、志布志市５８人、枕崎市５２人、肝付町、徳之島町３９人、西之表市３２人、瀬戸内町３０人、屋久島町２９人、龍郷町２７人、大崎町２６人、さつま町２５人、天城町２３人、阿久根市２２人、東串良町１９人、中種子町１８人、垂水市、南種子町、大和村１７人、知名町１６人、喜界町１４人、錦江町、和泊町１３人、湧水町、伊仙町１２人、南大隅町１１人、長島町１０人、与論町７人、宇検村４人、三島村１人、県外３６人。
年代別では３０代の６１０人が最多で、４０代５７９人、１０歳未満５６７人と続いた。
累計感染者は２３万９９５０人になった。２４日時点の療養者数は前日比２３８８人増の３万６５３７人。内訳は自宅待機３万４３８７人、宿泊施設入所１４１４人、入院７３６人（酸素投与が必要な中等症１１２人、重症１０人）。病床使用率は前日比１．６ポイント増の６０．５％（重症者用２５％）。
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9日ぶり前週下回る 新たに4014人感染（鹿児島市1583、鹿屋301、霧島234、薩摩川内227、姶良209、奄美132、日置129、南九州97、南さつま90、出水81、伊佐79、いちき串木野76、曽於69、指宿68、志布志58、枕崎52、肝付39、徳之島39、西之表32、瀬戸内30、屋久島29、龍郷27、大崎26、さつま25、天城23、阿久根22、東串良19、中種子18、垂水17、南種子17、大和17、知名16、喜界14、錦江13、和泊13、湧水12、伊仙12、南大隅11など）新型コロナ25日8月26日 07:00
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