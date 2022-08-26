鹿児島市で新たに1505人、鹿屋273人、薩摩川内261人など計3625人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新型コロナウイルスの感染者３６２５人を新たに確認したと発表した。４０００人を下回るのは２２日以来。累計は２４万３５７５人となった。居住地別では、鹿児島市１５０５人、鹿屋市２７３人、薩摩川内市２６１人、出水市１６５人、日置市１２４人、奄美市９７人、志布志市９３人、指宿市９０人、霧島市８４人、曽於市７１人、いちき串木野市６４人、南九州市５８人、阿久根市５７人、姶良市５５人、南さつま市５２人、肝付町４９人、伊佐市４２人、西之表市４０人、垂水市３９人、枕崎市３８人、さつま町３３人、大崎町３１人、中種子町２８人、屋久島町２７人、徳之島町２５人、伊仙町２４人、南種子町２３人、瀬戸内町２１人、龍郷町２０人、長島町１７人、知名町１５人、南大隅町１２人、錦江町、和泊町、与論町１１人、喜界町１０人、東串良町、大和村９人、天城町７人、湧水町、宇検村２人、三島村１人、県外１９人。県はまた７人が死亡したと公表した。死者は累計３９９人になった。