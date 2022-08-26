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東九州道で事故　国分－隼人東IC通行止め

 2022/08/26 20:01
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣが２６日午後７時４３分から、上下線とも通行止めになっている。交通事故の処理のため。
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