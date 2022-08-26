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東九州道の通行止め解除 国分－隼人東IC
2022/08/26 22:22
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣの通行止めは２６日午後１０時８分までに、上下線とも解除された。
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