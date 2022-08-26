東九州道の通行止め解除　国分－隼人東IC

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに3625人感染 7人死亡

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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「勝手橋」老朽化、事故起きても責任所在あいまいの恐れ 管理者不明の橋、鹿児島県内400以上 県の特定調査難航、点検や補修進まず

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鹿児島市で新たに1583人、鹿屋301人、霧島234人など計4014人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

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鹿児島市で新たに1505人、鹿屋273人、薩摩川内261人など計3625人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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9日ぶり前週下回る 新たに4014人感染（鹿児島市1583、鹿屋301、霧島234、薩摩川内227、姶良209、奄美132、日置129、南九州97、南さつま90、出水81、伊佐79、いちき串木野76、曽於69、指宿68、志布志58、枕崎52、肝付39、徳之島39、西之表32、瀬戸内30、屋久島29、龍郷27、大崎26、さつま25、天城23、阿久根22、東串良19、中種子18、垂水17、南種子17、大和17、知名16、喜界14、錦江13、和泊13、湧水12、伊仙12、南大隅11など）新型コロナ25日

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コロナ重症化、若い世代でも 爆発的感染拡大続く鹿児島県内 医師「ほとんどはワクチン未接種」

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鹿児島県「BA･5対策強化宣言」延長へ 当初期限は8月末まで、9月の新学期や連休懸念

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なぜ怒られるか、夏休みの自由研究で数えてみた 「けんかしないで」「てれびけしなさい」…理由別グラフに 小1男児の挑戦話題、母は期待外れ？