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東九州道の通行止め解除　国分－隼人東IC

 2022/08/26 22:22
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－隼人東ＩＣの通行止めは２６日午後１０時８分までに、上下線とも解除された。
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