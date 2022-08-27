鹿児島市で新たに1500人、薩摩川内301人、霧島269人など計3656人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者３６５６人を新たに確認したと発表した。累計は２４万７２３１人となった。居住地別では、鹿児島市１５００人、薩摩川内市３０１人、霧島市２６９人、姶良市２３７人、鹿屋市１６９人、日置市１１５人、奄美市９９人、志布志市８１人、南九州市７９人、曽於市７７人、出水市６６人、伊佐市６０人、いちき串木野市５５人、南さつま市５０人、指宿市４７人、さつま町４６人、垂水市３４人、枕崎市、徳之島町３１人、阿久根市２５人、屋久島町２４人、西之表市２３人、肝付町２２人、大崎町２１人、龍郷町、伊仙町１８人、中種子町、南種子町１６人、瀬戸内町１４人、和泊町１２人、湧水町１１人、天城町、知名町１０人、長島町９人、喜界町８人、大和村６人、東串良町５人、南大隅町４人、錦江町、与論町３人、三島村、宇検村１人、県外２９人。県はまた３人が死亡したと公表した。死者は累計４０２人になった。