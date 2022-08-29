新規感染者は前週より1435人減の3067人、うち10歳未満が497人で最多（鹿児島市1236、薩摩川内239、鹿屋230、霧島194、姶良167、いちき串木野94、日置86、出水84、指宿77、志布志67、奄美65、曽於56、伊佐44、南九州40、阿久根36、さつま35、瀬戸内31、枕崎23、西之表20、徳之島20、大崎19、肝付19、垂水18、知名16、龍郷15、南さつま14、屋久島14、喜界11、長島10、東串良10、南大隅10、中種子9、伊仙9、和泊9、与論9など）7人死亡　新型コロナ28日発表

鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３０６７人確認したと発表した。前週の同じ曜日より１４３５人少なく、３日連続で３０００人台だった。死者は７人確認され、累計４０９人。亡くなった７人のうち１人は鹿児島市在住で、コロナ感染後、医療機関に入院していた。ほかの６人を含め、年代や性別、死因は公表していない。新規感染者の居住地は、鹿児島市１２３６人、薩摩川内市２３９人、鹿屋市２３０人、霧島市１９４人、姶良市１６７人、いちき串木野市９４人、日置市８６人、出水市８４人、指宿市７７人、志布志市６７人、奄美市６５人、曽於市５６人、伊佐市４４人、南九州市４０人、阿久根市３６人、さつま町３５人、瀬戸内町３１人、枕崎市２３人、西之表市、徳之島町２０人、大崎町、肝付町１９人、垂水市１８人、知名町１６人、龍郷町１５人、南さつま市、屋久島町１４人、喜界町１１人、長島町、東串良町、南大隅町１０人、中種子町、伊仙町、和泊町、与論町９人、湧水町、錦江町７人、南種子町２人、三島村、宇検村、天城町１人、県外１２人。年代別は１０歳未満が４９７人で最も多く、３０代４４４人、４０代４３２人など。６０代以上は全体の２２．９％だった。累計感染者は２５万２９８人。２７日時点の療養者は前日比９１１人減の３万５５３２人。内訳は自宅待機３万３４５２人、宿泊施設入所１３２２人、入院７５８人（重症１１人、酸素投与が必要な中等症１０６人）。病床使用率は６２．４％。