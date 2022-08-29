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十島村・諏訪之瀬島で爆発、噴石800メートル飛散 噴火警戒レベル3（入山規制）に引き上げの可能性
2022/08/29 00:51
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
２８日午後９時５１分、十島村諏訪之瀬島の御岳で爆発があり、大きな噴石が火口から南東に８００メートル飛んだ。４８時間以内に大きな噴石が再び１キロ付近に飛散した場合、福岡管区気象台は同島の噴火警戒レベルを現在の２（火口周辺規制）から３（入山規制）に上げる。
気象台によると、御岳では同日、爆発が３回、噴煙量が中量以上の噴火が３回あった。
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