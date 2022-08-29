鹿児島市で新たに563人、薩摩川内297人、鹿屋146人など計1747人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者１７４７人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市５６３人、薩摩川内市２９７人、鹿屋市１４６人、南九州市６９人、姶良市５４人、日置市４８人、霧島市４５人、志布志市４２人、奄美市４１人、南さつま市３６人、出水市、さつま町３５人、曽於市３４人、指宿市３３人、肝付町２８人、垂水市２６人、阿久根市１９人、いちき串木野市１７人、西之表市、与論町１６人、徳之島町１５人、大崎町１４人、枕崎市１２人、伊佐市、龍郷町１１人、錦江町、南種子町１０人、東串良町、中種子町８人、屋久島町７人、大和村、伊仙町６人、瀬戸内町、喜界町５人、長島町３人、三島村、南大隅町、和泊町２人、湧水町、天城町１人。県外は８人だった。県内の累計感染者は２５万２０４５人になった。県はまた４人が死亡したと公表した。死者は累計４１３人となった。