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そよ風に揺れるヒガンバナ 秋の気配、真っ赤な花が田んぼに彩り
2022/08/29 21:30
緑の中に鮮やかに浮かび上がるヒガンバナの赤い花＝２９日午前、鹿児島市宮之浦町
拡大
鹿児島県内は２９日、各地で３０度以上の真夏日を観測した。鹿児島市宮之浦町倉谷地区の水田地帯では、真っ赤なヒガンバナの花が田んぼに彩りを添えている。青空が広がった午前中、棈木川沿いで青々と伸びた稲とともにそよ風に揺れ、秋の気配を漂わせていた。
今年は暑さで散歩も控えているという近所の永野フクさん（９２）は、「毎年きれいに咲いてくれるので楽しみにしている」と目を細め、本格的な秋の訪れを待ちわびているようだった。
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