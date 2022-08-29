そよ風に揺れるヒガンバナ　秋の気配、真っ赤な花が田んぼに彩り

９．

新規感染者は前週より1435人減の3067人、うち10歳未満が497人で最多（鹿児島市1236、薩摩川内239、鹿屋230、霧島194、姶良167、いちき串木野94、日置86、出水84、指宿77、志布志67、奄美65、曽於56、伊佐44、南九州40、阿久根36、さつま35、瀬戸内31、枕崎23、西之表20、徳之島20、大崎19、肝付19、垂水18、知名16、龍郷15、南さつま14、屋久島14、喜界11、長島10、東串良10、南大隅10、中種子9、伊仙9、和泊9、与論9など）7人死亡 新型コロナ28日発表