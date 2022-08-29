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そよ風に揺れるヒガンバナ　秋の気配、真っ赤な花が田んぼに彩り

 2022/08/29 21:30
緑の中に鮮やかに浮かび上がるヒガンバナの赤い花＝２９日午前、鹿児島市宮之浦町
緑の中に鮮やかに浮かび上がるヒガンバナの赤い花＝２９日午前、鹿児島市宮之浦町
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　鹿児島県内は２９日、各地で３０度以上の真夏日を観測した。鹿児島市宮之浦町倉谷地区の水田地帯では、真っ赤なヒガンバナの花が田んぼに彩りを添えている。青空が広がった午前中、棈木川沿いで青々と伸びた稲とともにそよ風に揺れ、秋の気配を漂わせていた。

　今年は暑さで散歩も控えているという近所の永野フクさん（９２）は、「毎年きれいに咲いてくれるので楽しみにしている」と目を細め、本格的な秋の訪れを待ちわびているようだった。
田んぼのあぜを彩るヒガンバナ＝２９日午前、鹿児島市宮之浦町
田んぼの緑に映える真っ赤なヒガンバナの花＝２９日午前、鹿児島市宮之浦町
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