鹿児島市で新たに1594人、薩摩川内466人、霧島216人など計3824人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者３８２４人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市１５９４人、薩摩川内市４６６人、霧島市２１６人、鹿屋市２０２人、姶良市１５７人、日置市１１３人、いちき串木野市９４人、さつま町８３人、南九州市７９人、出水市、志布志市６５人、伊佐市６１人、指宿市、南さつま市５８人、奄美市５１人、阿久根市４１人、枕崎市３６人、曽於市、知名町３５人、屋久島町３２人、徳之島町３０人、和泊町２５人、天城町２４人、湧水町、肝付町１９人、西之表市１８人、伊仙町１７人、龍郷町、与論町１３人、垂水市１２人、大崎町、東串良町、南種子町１１人、中種子町１０人、長島町、錦江町、喜界町６人、瀬戸内町４人、三島村、南大隅町、宇検村３人。県外は１９人。県内の累計感染者は２５万５８６９人になった。県はまた７人が死亡したと公表した。死者は累計４２０人となった。