鹿児島市で新たに1182人、薩摩川内472人、鹿屋178人など計3225人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの感染者３２２５人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市１１８２人、薩摩川内市４７２人、鹿屋市１７８人、奄美市１７０人、霧島市１３３人、出水市８９人、姶良市８１人、指宿市７６人、日置市７３人、さつま町６３人、志布志市６２人、いちき串木野市５７人、南九州市５１人、龍郷町４８人、阿久根市、南さつま市４０人、肝付町３８人、伊佐市３１人、曽於市３０人、瀬戸内町２７人、枕崎市２６人、与論町２２人、大崎町、知名町２１人、徳之島町２０人、屋久島町１８人、西之表市、中種子町１７人、垂水市１６人、湧水町、南種子町１５人、長島町、和泊町１２人、錦江町、大和村、伊仙町７人、天城町６人、東串良町、宇検村４人、喜界町３人、南大隅町２人、三島村１人、県外１１人。県内の累計感染者は２５万９０９４人になった。県はまた１０人が死亡したと公表した。死者は累計４３０人となった。