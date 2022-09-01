物価高騰対策に15億円　鹿児島県が補正予算案　コロナ 陽性者フォローアップ体制確保などに64億円

鹿児島県庁 拡大

鹿児島県は３１日、９４億６３００万円を追加する２０２２年度一般会計補正予算案（総額８９２５億３４００万円）を発表した。原油・物価高騰や新型コロナウイルスへの対策が柱。９月９日開会の県議会定例会に提案する。高騰対策は５事業に計１５億１５００万円。国が実施する肥料コスト増加分の７割補填（ほてん）策に上乗せし、残り３割の半額助成に４億１５００万円、農業用ビニール資材の価格上昇分の半額支援に５億９６００万円を計上した。トラック運送事業者の燃料負担軽減策には４億５７００万円。コロナ対策は１６事業に計６４億６２００万円を盛り込んだ。旅客数が減った肥薩おれんじ鉄道支援に４億１４００万円を充当。旅行商品の開発といった需要喚起や、熊本県と協調したデジタル掲示板設置を進める。収束後の本格焼酎の需要増に備えた酒造メーカーの経営支援に２億３８００万円、医療体制や陽性者のフォローアップ体制確保に向けては２６億７３００万円。このほか、７月の大雨で被害を受けた県有施設などの災害復旧対策として３事業に計１億１００万円を組んだ。