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口永良部島の噴火警戒レベル１へ引き下げ 気象台
2022/09/01 11:19
口永良部島
拡大
鹿児島地方気象台と福岡管区気象台は１日午前１１時、「火山活動が低下している」として、屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。レベル１になるのは今年７月３１日以来。
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