口永良部島の噴火警戒レベル１へ引き下げ　気象台

鹿児島に多い姓をたどると…重なり合う源氏と平氏 薩摩隼人は南九州の人ではなかった！？

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

鹿児島市で新たに1182人、薩摩川内472人、鹿屋178人など計3225人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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8月の感染者数、死者数ともに最多大幅更新 新たに3225人感染（鹿児島市1182、薩摩川内472、鹿屋178、奄美170、霧島133、出水89、姶良81、指宿76、日置73、さつま63、志布志62、いちき串木野57、南九州51、龍郷48、阿久根40、南さつま40、肝付38、伊佐31、曽於30、瀬戸内27、枕崎26、与論22、大崎21、知名21、徳之島20、屋久島18、西之表17、中種子17、垂水16、湧水15、南種子15、長島12、和泊12など）新型コロナ31日