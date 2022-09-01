鹿児島市で新たに1047人、薩摩川内254人、鹿屋212人など計2903人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者２９０３人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は２６万１９９７人になった。居住地別では鹿児島市１０４７人、薩摩川内市２５４人、鹿屋市２１２人、霧島市１９６人、姶良市１９４人、志布志市１１２人、日置市９５人、奄美市８６人、いちき串木野市６０人、出水市５７人、南さつま市５４人、指宿市、南九州市５１人、阿久根市４２人、曽於市４１人、徳之島町３０人、肝付町２９人、さつま町２６人、伊佐市２５人、枕崎市２４人、大崎町２３人、龍郷町２０人、知名町１９人、瀬戸内町１７人、与論町１６人、南種子町１４人、西之表市、屋久島町１３人、伊仙町１２人、和泊町１１人、湧水町、天城町８人、東串良町７人、長島町、中種子町６人、垂水市、錦江町４人、喜界町２人、三島村、南大隅町１人、県外１２人。県はまた８人が死亡したと公表した。死者は累計４３８人となった。