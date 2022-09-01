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東九州自動車道の通行止め解除
2022/09/01 18:55
拡大
東九州自動車道の細山田インターチェンジ（ＩＣ）－野方ＩＣ、大崎ＩＣ－野方ＩＣの通行止めは１日午後６時４５分までに上下線とも解除された。
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