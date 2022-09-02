新規感染は2903人、8日連続前週下回る（鹿児島市1047、薩摩川内254、鹿屋212、霧島196、姶良194、志布志112、日置95、奄美86、いちき串木野60、出水57、南さつま54、指宿51、南九州51、阿久根42、曽於41、徳之島30、肝付29、さつま26、伊佐25、枕崎24、大崎23、龍郷20、知名19、瀬戸内17、与論16、南種子14、西之表13、屋久島13、伊仙12、和泊11、湧水8、天城8、東串良7、長島6、中種子6、垂水4、錦江4、喜界2、三島1、南大隅1、県外12）新型コロナ1日発表

鹿児島県と鹿児島市は１日、新たに２９０３人の新型コロナウイルス感染者と８人の死亡を確認したと発表した。感染者は前週の同じ曜日を８日連続で下回り、減少傾向が続いている。死亡した８人のうち、２人は福祉施設に入所中の９０歳以上と７０代の男性で、死因はいずれも新型コロナだった。１人は医療機関に入院中の８０代男性で、死因は新型コロナ以外。残る５人は年代や性別、死因が遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は鹿児島市１０４７人、薩摩川内市２５４人、鹿屋市２１２人、霧島市１９６人、姶良市１９４人、志布志市１１２人、日置市９５人、奄美市８６人、いちき串木野市６０人、出水市５７人、南さつま市５４人、指宿市、南九州市５１人、阿久根市４２人、曽於市４１人、徳之島町３０人、肝付町２９人、さつま町２６人、伊佐市２５人、枕崎市２４人、大崎町２３人、龍郷町２０人、知名町１９人、瀬戸内町１７人、与論町１６人、南種子町１４人、西之表市、屋久島町１３人、伊仙町１２人、和泊町１１人、湧水町、天城町８人、東串良町７人、長島町、中種子町６人、垂水市、錦江町４人、喜界町２人、三島村、南大隅町１人、県外１２人。年代別では３０代が４５９人で最も多く、１０歳未満４４０人、４０代４３５人と続く。みなし陽性は５６人だった。県は同日、６段階の病床確保フェーズで最も病床が多い現在の「緊急Ⅱ」を４床増やし、７８３床とした。軽症者らを受け入れる宿泊療養施設を和泊町に開所し、県内２０カ所、使用居室は１８２３室に拡充した。累計感染者は２６万１９９７人になった。８月３１日時点の療養者数は３万１１３８人。内訳は自宅療養２万９３３５人、宿泊施設入所１１３３人、入院６７０人（重症１２人、酸素投与が必要な中等症９２人）。病床使用率は０．５ポイント減の５８．９％（重症者用３０％）。