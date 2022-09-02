鹿児島市で新たに906人、薩摩川内269人、鹿屋124人など計2332人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者２３３２人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は２６万４３２９人になった。居住地別は鹿児島市９０６人、薩摩川内市２６９人、鹿屋市１２４人、姶良市１１８人、霧島市９４人、日置市８７人、奄美市８２人、いちき串木野市６５人、南さつま市４５人、志布志市４４人、阿久根市３９人、指宿市３８人、南九州市３６人、さつま町３２人、出水市３１人、曽於市、伊佐市２５人、和泊町２２人、徳之島町２１人、枕崎市１７人、伊仙町１６人、西之表市、屋久島町、与論町１４人、長島町、肝付町、龍郷町１３人、垂水市、知名町１２人、湧水町、大崎町、錦江町、天城町１１人、瀬戸内町１０人、東串良町、喜界町８人、中種子町３人、南大隅町、南種子町２人、三島村、大和村１人、県外１２人。県はまた４人が死亡したと公表した。死者は累計４４２人となった。