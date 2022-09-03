新たな感染は2332人、9日連続前週下回る（鹿児島市906、薩摩川内269、鹿屋124、姶良118、霧島94、日置87、奄美82、いちき串木野65、南さつま45、志布志44、阿久根39、指宿38、南九州36、さつま32、出水31、曽於25、伊佐25、和泊22、徳之島21、枕崎17、伊仙16、西之表14、屋久島14、与論14、長島13、肝付13、龍郷13、垂水12、知名12、湧水11、大崎11、錦江11、天城11、瀬戸内10、東串良8、喜界8、中種子3、南大隅2、南種子2など）新型コロナ2日発表

鹿児島県と鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者２３３２人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を９日連続で下回った。４人の死亡も明らかにした。死亡した４人のうち２人は同市在住で、新型コロナに感染後、医療機関に入院中だった。別の１人は医療機関に入院中の８０代男性で、死因は新型コロナ以外。残る１人は遺族の意向で全て非公表だった。新規感染者の居住地は鹿児島市９０６人、薩摩川内市２６９人、鹿屋市１２４人、姶良市１１８人、霧島市９４人、日置市８７人、奄美市８２人、いちき串木野市６５人、南さつま市４５人、志布志市４４人、阿久根市３９人、指宿市３８人、南九州市３６人、さつま町３２人、出水市３１人、曽於市、伊佐市２５人、和泊町２２人、徳之島町２１人、枕崎市１７人、伊仙町１６人、西之表市、屋久島町、与論町１４人、長島町、肝付町、龍郷町１３人、垂水市、知名町１２人、湧水町、大崎町、錦江町、天城町１１人、瀬戸内町１０人、東串良町、喜界町８人、中種子町３人、南大隅町、南種子町２人、三島村、大和村１人、県外１２人。年代別では４０代の３４２人が最多で、３０代３４１人、１０歳未満３０６人と続く。６０代以上は全体の２４％。みなし陽性は４３人。累計感染者は２６万４３２９人になった。１日時点の療養者数は２万９９１９人。内訳は自宅療養２万８１７０人、宿泊施設入所１０９３人、入院６５６人（重症１３人、酸素投与が必要な中等症８７人）。病床使用率は１ポイント減の５７．９％（重症者用３２．５％）。