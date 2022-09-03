鹿児島市で新たに854人、薩摩川内192人、姶良191人など計2295人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者２２９５人を新たに確認したと発表した。県内の累計感染者は２６万６６２４人になった。居住地別は鹿児島市８５４人、薩摩川内市１９２人、姶良市１９１人、霧島市１７３人、鹿屋市１６１人、奄美市９７人、日置市６９人、志布志市５６人、いちき串木野市４５人、指宿市３７人、南九州市３５人、伊佐市３１人、曽於市２９人、枕崎市２８人、南さつま市２６人、さつま町２５人、西之表市２０人、知名町１９人、肝付町１８人、阿久根市１５人、出水市、屋久島町、和泊町１４人、大崎町１３人、垂水市１２人、瀬戸内町、龍郷町１１人、東串良町、天城町１０人、中種子町９人、湧水町、南種子町８人、喜界町、徳之島町、与論町６人、錦江町５人、長島町４人、南大隅町３人、三島村２人、大和村、伊仙町１人。県外は６人。県はまた４人が死亡したと公表した。死者は累計４４６人となった。