新たな感染は2295人、10日連続で前週下回る（鹿児島市854、薩摩川内192、姶良191、霧島173、鹿屋161、奄美97、日置69、志布志56、いちき串木野45、指宿37、南九州35、伊佐31、曽於29、枕崎28、南さつま26、さつま25、西之表20、知名19、肝付18、阿久根15、出水14、屋久島14、和泊14、大崎13、垂水12、瀬戸内11、龍郷11、東串良10、天城10、中種子9、湧水8、南種子8、喜界6、徳之島6、与論6、錦江5、長島4、南大隅3、三島2など）4人死亡　新型コロナ3日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者２２９５人を新たに確認したと発表した。前週の同じ曜日を１０日連続で下回った。４人の死亡も明らかにした。亡くなった４人のうち２人は医療機関に入院中のいずれも８０代女性で、死因は新型コロナ。１人は鹿児島市在住で、入所中の福祉施設で待機していた。もう１人の年代や性別、死因、経過は遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は、鹿児島市８５４人、薩摩川内市１９２人、姶良市１９１人、霧島市１７３人、鹿屋市１６１人、奄美市９７人、日置市６９人、志布志市５６人、いちき串木野市４５人、指宿市３７人、南九州市３５人、伊佐市３１人、曽於市２９人、枕崎市２８人、南さつま市２６人、さつま町２５人、西之表市２０人、知名町１９人、肝付町１８人、阿久根市１５人、出水市、屋久島町、和泊町１４人、大崎町１３人、垂水市１２人、瀬戸内町、龍郷町１１人、東串良町、天城町１０人、中種子町９人、湧水町、南種子町８人、喜界町、徳之島町、与論町６人、錦江町５人、長島町４人、南大隅町３人、三島村２人、大和村、伊仙町１人。県外は６人。年代別は１０歳未満の３１５人が最多で、４０代３１０人、３０代２９４人と続く。重症化リスクが高い６０代以上は全体の２７％に上った。みなし陽性は５８人。累計感染者は２６万６６２４人となった。２日時点の療養者数は２万７６２８人。内訳は自宅療養２万５９８８人、宿泊施設入所１０４１人、入院５９９人（重症１０人、酸素投与が必要な中等症９３人）。病床使用率は１．５ポイント減の５６．４％（重症者用２５％）。