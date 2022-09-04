南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
4
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
交通情報
市来－伊集院 通行止め解除 南九州自動車道
2022/09/04 10:46
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは４日午前１０時３１分、事故処理終え、上下線とも解除された。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 面会制限続く高齢者施設 「早く手を握りたい」「いつ自由に会える」 ガラス1枚が大きな壁に 鹿児島県内
9月4日 11:00
「あなたが主役」のステージ体験 ダンス、音楽など6団体が披露 県文化振興財団が鹿児島市でフェア
9月4日 11:00
市来－伊集院 通行止め解除 南九州自動車道
9月4日 10:46
市来－伊集院 事故で上下線とも通行止め 南九州自動車道
9月4日 10:22
私服でも登校できる「TPOの日」とは？ 2学期中の実現目指す中学生、ホテル従業員と意見交換 身なりに細心の注意払う業界の声聞く 鹿児島・鴨池中
9月4日 10:02
豊臣秀吉に反抗 地元・虎居城主の島津歳久しのぶ さつまで没後430年祭
9月4日 10:00
九州道 追跡中の覆面パトカーがガードレールに衝突 一帯は激しい雨、速度規制も 鹿児島・姶良
9月4日 09:00
川薩清修館高と入来中が初の合同演奏会 大編成で3曲披露 「聴き応えある演奏できた」 薩摩川内
9月4日 08:30
誰に聞いても「釣れなくなった」…ならば発想の転換を。実績に囚われず未踏の釣り場を開拓しよう<クロエビスの釣果アップ講座>
9月4日 08:30
「サー」と掛け声 「川上踊」3年ぶり披露、五穀豊穣祈る 鹿児島・いちき串木野
9月4日 07:30
「農業で地域に貢献」「安心安全の作物を」 就農者2人が決意 屋久島で励ましの会
9月4日 07:30
新たな感染は2295人、10日連続で前週下回る（鹿児島市854、薩摩川内192、姶良191、霧島173、鹿屋161、奄美97、日置69、志布志56、いちき串木野45、指宿37、南九州35、伊佐31、曽於29、枕崎28、南さつま26、さつま25、西之表20、知名19、肝付18、阿久根15、出水14、屋久島14、和泊14、大崎13、垂水12、瀬戸内11、龍郷11、東串良10、天城10、中種子9、湧水8、南種子8、喜界6、徳之島6、与論6、錦江5、長島4、南大隅3、三島2など）4人死亡 新型コロナ3日発表
9月4日 07:00
台風11号 数日大雨続く恐れ、6日九州接近か 土砂災害に厳重警戒呼びかけ
9月3日 23:31
全国消防救助技術大会 「引き揚げ救助」で霧島市消防局が入賞「努力実った」
9月3日 22:30
都城の171人含む1374人新たに感染 高齢者7人死亡 新型コロナ・宮崎3日発表
9月3日 21:49
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲