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市来－伊集院 通行止め解除　南九州自動車道

 2022/09/04 10:46
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは４日午前１０時３１分、事故処理終え、上下線とも解除された。
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