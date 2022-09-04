市来－伊集院 通行止め解除　南九州自動車道

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

新たな感染は2295人、10日連続で前週下回る（鹿児島市854、薩摩川内192、姶良191、霧島173、鹿屋161、奄美97、日置69、志布志56、いちき串木野45、指宿37、南九州35、伊佐31、曽於29、枕崎28、南さつま26、さつま25、西之表20、知名19、肝付18、阿久根15、出水14、屋久島14、和泊14、大崎13、垂水12、瀬戸内11、龍郷11、東串良10、天城10、中種子9、湧水8、南種子8、喜界6、徳之島6、与論6、錦江5、長島4、南大隅3、三島2など）4人死亡 新型コロナ3日発表