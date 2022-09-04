鹿児島市で新たに659人、霧島252人、姶良207人など計2024人感染確認　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者２０２４人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市６５９人、霧島市２５２人、姶良市２０７人、薩摩川内市１６６人、鹿屋市１１１人、日置市６６人、奄美市６３人、いちき串木野市４６人、指宿市、南九州市３７人、出水市、志布志市３６人、曽於市３４人、南さつま市３１人、さつま町２６人、阿久根市、西之表市２４人、伊佐市１７人、枕崎市１６人、肝付町１５人、垂水市、徳之島町１２人、長島町、天城町１０人、龍郷町８人、湧水町、大崎町、瀬戸内町、与論町７人、屋久島町６人、知名町５人、中種子町、南種子町、喜界町４人、東串良町３人、宇検村、伊仙町、和泊町２人、三島村、十島村、錦江町、大和村１人。県外は５人だった。また県は８人が死亡したと公表した。死者は累計４５４人となった。