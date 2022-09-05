年代別最多は10歳未満の334人　新たな感染は2024人、11日連続で前週を下回る（鹿児島市659、霧島252、姶良207、薩摩川内166、鹿屋111、日置66、奄美63、いちき串木野46、指宿37、南九州37、出水36、志布志36、曽於34、南さつま31、さつま26、阿久根24、西之表24、伊佐17、枕崎16、肝付15、垂水12、徳之島12、長島10、天城10、龍郷8、湧水7、大崎7、瀬戸内7、与論7、屋久島6、知名5、中種子4、南種子4、喜界4など）8人死亡　新型コロナ4日発表

市町村別感染者 拡大

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者２０２４人を新たに確認したと発表した。前週と同じ曜日を１１日連続で下回った。８人の死亡も明らかにした。亡くなった８人のうち、７０代男性２人の死因は新型コロナ感染症以外。ほかの６人の年代、性別、死因は遺族の意向で非公表。新規感染者の居住地は、鹿児島市６５９人、霧島市２５２人、姶良市２０７人、薩摩川内市１６６人、鹿屋市１１１人、日置市６６人、奄美市６３人、いちき串木野市４６人、指宿市、南九州市３７人、出水市、志布志市３６人、曽於市３４人、南さつま市３１人、さつま町２６人、阿久根市、西之表市２４人、伊佐市１７人、枕崎市１６人、肝付町１５人、垂水市、徳之島町１２人、長島町、天城町１０人、龍郷町８人、湧水町、大崎町、瀬戸内町、与論町７人、屋久島町６人、知名町５人、中種子町、南種子町、喜界町４人、東串良町３人、宇検村、伊仙町、和泊町２人、三島村、十島村、錦江町、大和村１人。県外は５人だった。年代別では１０歳未満の３３４人が最も多く、４０代３１８人、３０代２９２人と続く。みなし陽性は４３人。累計感染者は２６万８６４８人。３日時点の療養者数は前日比２０６９人減の２万５５５９人。内訳は自宅療養２万３９２９人、宿泊施設入所１０１９人、入院６１１人（重症１２人、酸素投与の必要な中等症９３人）。病床使用率は前日比０．２ポイント減の５６．２％（重症者用３０．０％）。