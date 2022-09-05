南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
9
月
5
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1382人感染、7人死亡
2022/09/05 16:08
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者１３８２人を新たに確認したと発表した。
県はまた７人が死亡したと公表した。死者は累計４６１人となった。
県が発表した感染者は９７７人、市発表分は４０５人。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに1382人感染、7人死亡
9月5日 16:08
コスモス広がれ 風船に思い込め空へ「いろいろな所で咲いて」 西之表・古田小
9月5日 12:30
うまいっす…プロレスラー真壁刀義選手、「まぐろソフトクリーム」にうなる
9月5日 11:37
ロードレース中に落車、意識不明の法政大選手が死亡 インカレ自転車 南大隅
9月5日 11:31
台風11号、東シナ海を北上 JR九州は午後から計画運休 鹿児島県本土が強風域入り
9月5日 11:00
みそ、豆腐の使い方教えます ウクライナ避難者ら対象に日本料理教室 鹿児島市
9月5日 11:00
鹿児島の「そうめん流し」いつから？ 約200年前 江戸時代の旅行記に記述 渓谷水の流れ利用「夏のよき楽しみ」 風土が育てた食文化 論文に
9月5日 11:00
鹿児島レブナイズ プレシーズンゲームを1851人観戦 試合は格上のB2熊本に敗れる バスケB3 10月1日に今季初戦
9月5日 10:02
いちき串木野を動画でPR エイサー団体「地元を活気づけたい」 各地で撮影計画、第1弾を12月公開へ
9月5日 10:00
奄振法 来年度末期限切れ 群島の課題、展望は…「環境循環の島、ブランド化を」「企業には魅力的な投資先」 審議委員・三神万里子さんに聞く
9月5日 08:30
重機、ドローンの操縦体験 児童14人が南九州道建設現場を見学 阿久根・山下小
9月5日 08:30
馬毛島基地計画 西之表市長、いまだ賛否保留 動く反対派「改めて不同意表明を」 賛成派は情勢注視 30日までの定例会が「ヤマ場」か
9月5日 07:30
県産芋焼酎の魅力、どう伝える？ 飲食店関係者ら50人、味わいの表現や提供方法探る 鹿児島市でセミナー
9月5日 07:30
年代別最多は10歳未満の334人 新たな感染は2024人、11日連続で前週を下回る（鹿児島市659、霧島252、姶良207、薩摩川内166、鹿屋111、日置66、奄美63、いちき串木野46、指宿37、南九州37、出水36、志布志36、曽於34、南さつま31、さつま26、阿久根24、西之表24、伊佐17、枕崎16、肝付15、垂水12、徳之島12、長島10、天城10、龍郷8、湧水7、大崎7、瀬戸内7、与論7、屋久島6、知名5、中種子4、南種子4、喜界4など）8人死亡 新型コロナ4日発表
9月5日 07:00
台風11号 離島航路中心に相次ぎ欠航 5日も交通の乱れ続く 商業施設で営業終了時間繰り上げも
9月5日 06:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲