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入来峠の通行止め解除　片側通行可能に　国道328号

 2022/09/05 17:44
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　鹿児島県警によると、国道３２８号入来峠付近の車両火災による車両通行止めは５日午後５時２０分、片側通行が可能となった。
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