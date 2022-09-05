鹿児島市で新たに404人、霧島182人、姶良180人など計1382人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者１３８２人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市４０４人、霧島市１８２人、姶良市１８０人、鹿屋市１０８人、薩摩川内市１０２人、日置市４７人、志布志市３７人、奄美市３１人、いちき串木野市２９人、南さつま市２５人、出水市、伊佐市２４人、南九州市１９人、肝付町１８人、阿久根市１６人、指宿市１５人、曽於市１４人、大和村１３人、さつま町１１人、垂水市、長島町、大崎町、徳之島町７人、枕崎市６人、東串良町、龍郷町５人、西之表市、瀬戸内町４人、錦江町、南大隅町、南種子町、天城町３人、湧水町、中種子町、喜界町、和泊町、知名町２人、屋久島町、伊仙町１人、県外７人。県内の累計感染者は２７万３０人になった。県はまた７人が死亡したと公表した。死者は累計４６１人となった。