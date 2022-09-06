1カ月半ぶり1500人下回る　新たな感染は1382人（鹿児島市404、霧島182、姶良180、鹿屋108、薩摩川内102、日置47、志布志37、奄美31、いちき串木野29、南さつま25、出水24、伊佐24、南九州19、肝付18、阿久根16、指宿15、曽於14、大和13、さつま11、垂水7、長島7、大崎7、徳之島7、枕崎6、東串良5、龍郷5、西之表4、瀬戸内4、錦江3、南大隅3、南種子3、天城3、湧水2、中種子2、喜界2、和泊2、知名2、屋久島1、伊仙1、県外7）新型コロナ5日

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は５日、新たに１３８２人の新型コロナウイルスの感染者と７人の死亡を確認したと発表した。新規感染者が１５００人を下回るのは７月１９日以来、約１カ月半ぶり。前週の同じ曜日を１２日連続で下回った。亡くなった７人のうち、５人が医療機関に入院中だった。うち１人は８０代女性で死因は新型コロナ。３人は鹿児島市在住で、別の１人は県内在住。残る２人は遺族の意向で全て非公表だった。新規感染者の居住地は、鹿児島市４０４人、霧島市１８２人、姶良市１８０人、鹿屋市１０８人、薩摩川内市１０２人、日置市４７人、志布志市３７人、奄美市３１人、いちき串木野市２９人、南さつま市２５人、出水市、伊佐市２４人、南九州市１９人、肝付町１８人、阿久根市１６人、指宿市１５人、曽於市１４人、大和村１３人、さつま町１１人、垂水市、長島町、大崎町、徳之島町７人、枕崎市６人、東串良町、龍郷町５人、西之表市、瀬戸内町４人、錦江町、南大隅町、南種子町、天城町３人、湧水町、中種子町、喜界町、和泊町、知名町２人、屋久島町、伊仙町１人、県外７人。年代別では１０歳未満の２１１人が最多で、４０代２０１人、３０代１８７人と続いた。みなし陽性は２４人だった。累計感染者は２７万３０人になった。４日時点の療養者数は前日比１８０１人減の２万３７５８人。内訳は自宅療養２万２１６９人、宿泊施設入所９９０人、入院５９９人（酸素投与が必要な中等症１００人、重症１１人）。病床使用率は０．１ポイント減の５６．１％（重症用２７．５％）。病床は５日、４床増やし７８７床となった。